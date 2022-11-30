Агент Роши заявил, что летом «Фенербахче» будет интересоваться игроком ЦСКА

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал возможный переход игрока в «Фенербахче». Ранее в СМИ появилась информация, что наставник турецкого клуба Жорже Жезуш связывался с бразильским футболистом по телефону. Стоит отметить, что в «Фенербахче» опровергли данный слух.

«В летнее трансферное окно Роша будет очень интересен «Фенербахче». Не думаю, что зимой переход возможен, потому что сейчас в их команде нет места для регистрации легионеров», — заявил представитель Роши «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 13 матчей за ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами.