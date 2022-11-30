Спортивный директор «Пари НН»: Поиском спарринг-партнёров не занимались, ждём главного тренера

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов рассказал, где команда проведёт учебно-тренировочные сборы.

«Сборы в Турции у нас намечены. Пока поиском спарринг-партнеров мы не занимались, потому что мы ждем утверждения главного тренера, чтобы он составил сетку с порядком игр и датами», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

Напомним, Михаил Галактионов покинул пост наставника «Пари НН» и возглавил московский «Локомотив». Исполняющим обязанности главного тренера нижегородской команды является Антон Хазов.

Ранее генеральный директор «Пари НН» сообщал, что клуб рассматривает кандидатуры молодых и перспективных специалистов на должность наставника команды.