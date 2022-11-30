Агент считает, что Шильцов должен играть больше в «Пари НН»

Агент Ринат Мавлетдинов, представляющий интересы полузащитника «Пари НН» Константина Шильцова, поделился мнением об игре своего клиента. Напомним, права на Шильцова принадлежат московскому «Спартаку».

«Можно сказать, что у него было нормальное количество игровых минут. Но это, мягко говоря, не предел мечтаний. Безусловно, он должен играть больше», — приводит слова Мавлетдинова Metaratings.

Агент считает, что Шильцов показывал хорошую игру и помогал команде, он попал в молодежную сборную России, это очень важный момент.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.