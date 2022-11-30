В «Оренбурге» заявили, что довольны игрой команды в первой части сезона РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил выступление команды в первой чести сезона РПЛ.

Напомним, что после 17 туров «Оренбург» занимает седьмую строчку в таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

По словам Андреева, в клубе довольны игрой, которую показала команда на этом отрезке турнира, но всегда хочется большего.

«Можно сказать, что немного выдохнули, но вся работа ещё впереди. Марцел сказал, что ожидал, что дела будут чуть хуже, но сейчас имеем то, что имеем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Отметим, что ещё в прошлом сезоне «Оренбург» выступал в Первой лиге, однако в нынешнем — сумел закрепиться в середине турнирной таблицы высшего дивизиона российского футбола. Именно нападающий этой команды Владимир Сычевой возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата, забив 14 голов в 15 встречах.