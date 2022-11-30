Аттила Салаи может оказаться в клубе Российской премьер-лиги

Защитник турецкого «Фенербахче» Аттила Салаи может присоединиться к коллективу Российской премьер-лиги.

По информации издания «РБ Спорт», игрок национальной команды Венгрии может переехать в РПЛ уже этой зимой. Сообщается, что сам футболист готов рассмотреть предложения в предстоящее трансферное окно, однако руководство лидера турецкой Суперлиги может не отпустить важного защитника. Поэтому более вероятным развитием сюжета выглядит переход следующим летом. По слухам, заинтересованному в приобретении «Зениту» потребуется выплатить за Салаи более 12 миллионов евро.

В текущей кампании Аттила провёл 25 поединков в футболке «Фенербахче», отметившись голом и результативной передачей.