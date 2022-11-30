Медведев: «С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве»

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев дал свой комментарий касательно товарищеского матча «сине-бело-голубых» с иранским футбольным клубом «Сепахан».

«С иранским клубом «Сепахан» нас связывает соглашение о сотрудничестве, которое охватывает многие звенья нашего клуба: академию, юношеские и женские команды», - цитирует Медведева «Чемпионат».

Футбольный деятель отметил, что сотрудничество, о котором идёт речь, началось довольно долгое время назад, и что в его рамках уже были проведены несколько мероприятий касательно тренерского мастерства.

Медведев заявил, что матч изначально планировалось провести в ноябре, однако подходящее время для этого нашлось только во третьем месяце зимнего периода.