​Динамовец Фернандес залечил травму

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес залечил свою травму. Об этом рассказал агент Альберто Ромеро, который работает с футболистом.

«Роберто полностью восстановился и вернулся к тренировкам. Всё отлично», - высказался Ромеро, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Роберто Фернандес травмировался в октябрьском матче против «Химок». Всего за «Динамо» парагвайский защитник провёл 14 матчей, в которых забил два гола.

После первой части чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Команда Славиши Йокановича отстаёт от лидирующего «Зенита» на 13 зачётных баллов.