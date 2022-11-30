Горшков: «Восстановление было тяжёлое»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился информацией о своём восстановлении после травмы. Футболист заявил, что про срок две-три недели сообщалось для того, чтобы не рассказывать правду и держать в напряжении соперников.

«Восстановление было тяжёлое. Спустя две-три недели, я каждую неделю пытался вернуться, но не получалось, был дискомфорт и боль. Сейчас все позади. Я очень счастлив, что вернулся», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В этом сезоне 23-летний игрок принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну голевую передачу. Контракт Горшкова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года.