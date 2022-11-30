​«Зенит» назвал дату матча с «Сепаханом»

Пресс-служба питерского «Зенита» огласила дату товарищеского матча против «Сепахана». Чемпионы России сыграют против иранского клуба в пятницу, 3 февраля. Игра пройдёт в городе Исфахан на поле стадиона «Накш-э Джахан».

«Сепахан» пять раз становился чемпионом Ирана и четыре раза завоёвывал национальный кубок.

«Зенит» завоёвывал титул чемпиона России в каждом из четырёх последних сезонов. В настоящий момент, после семнадцати сыгранных туров Премьер-лиги, питерцы тоже располагаются на вершине турнирной таблицы. Они опережают второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.