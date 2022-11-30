Бородюк — о своём будущем: «Как только что-то будет — я сообщу»

Экс-наставник «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о своём будущем. Отметим, что сегодня, 30 ноября, специалист празднует свой 60-й день рождения.

«Спасибо за поздравления! А что касается нового клуба, как только что-то будет — я сообщу», — цитирует Бородюка «РБ Спорт».

Напомним, тренер возглавлял столичный клуб с марта 2021 по август 2022 года. Под руководством Бородюка «Торпедо» вернулось в элитный российский дивизион, но специалисту пришлось оставить свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды на старте нового сезона.

«Торпедо» после 17 туров занимает последнее место в чемпионате России, набрав шесть очков.