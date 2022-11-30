Агент: «У «Химок» есть желание выкупить Волкова»

Агент Виталий Леденёв, представляющий интересы защитника «Химок» Захара Волкова, высказался о будущем игрока. По сведениям «РБ Спорт», подмосковный клуб планирует выкупить футболиста, права на которого принадлежат БАТЭ.

«Я так понимаю, у «Химок» есть желание выкупить Захара. Есть ли другие предложения? Кто-то интересуется, в том числе из России, кто-то пишет, спрашивает сумму трансфера, но конкретики на бумаге нет», — заявил Леденёв. Агент отметил, что приоритетное право на выкуп Волкова у «Химок».

В этом сезоне 25-летний защитник провел 12 матчей во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.