​«Проигравшие плачут»: Губерниев высказался о словах Салиховой насчёт помощи «Зениту»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что для обеспечения трофеев «Зениту» в ход идут все средства. Комментарий насчёт этого высказывания дал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, у Салиховой с Федуном был шанс прервать гегемонию «Зенита», но им этого сделать не удалось.

«Уважаемая Зарема - тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика - «проигравшие плачут». У них была возможность, но не получилось», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Зенит» завоёвывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, опережая второй «Спартак» после первой части чемпионата на шесть очков.