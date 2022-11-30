​Смородская: «Салихова никто в футболе!»

Вторая половинка бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отметилась громким высказыванием о том, что «Зениту» обеспечивают трофеи и звёзды всеми средствами. На слова Салиховой отреагировала Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «Локомотива».

«Комментировать слова Заремы Салиховой - это ниже моего достоинства. Она никто в футболе!» - высказалась Смородская, чьи слова приводит sport24.

Смородская также сказала, что она не считает, что «Зениту» помогают становиться чемпионом. По словам экс-президента «Локомотива», «сине-бело-голубые» показывают красивый и современный футбол.

Отметил, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.