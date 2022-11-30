Агент Джоакима прокомментировал возможный переезд игрока в РПЛ

В агентстве Casa Soccer высказались о возможном переходе «Куябы» Джоакима в клуб из Российской премьер-лиги. Сегодня, 30 ноября, в СМИ появилась информация, что бразилец попал в сферу интересов «Динамо» и «Краснодара».

«Мы не владеем информацией об интересе к Джоакиму со стороны «Динамо» и «Краснодара», — приводит слова представителя Casa Soccer «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется московский «Спартак». Столичный клуб готов выложить за защитника 4 миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив одну голевую передачу.