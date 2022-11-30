Кузьмичёв: «14-е место по итогам первой части — не тот результат для «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичёв поделился мнением о результатах команды в первой половине сезона.

«Локомотив» — клуб с большими достижениями и богатыми традициями. 14-е место по итогам первой части сезона — не тот результат для такого великого клуба», — цитирует Кузьмичёва Sport24.

Футболист рассказал, что у него очень хорошие отношения с новым наставником «Локомотива» Михаилом Галактионовым. Сейчас всем необходимо объединиться для достижения результата, в следующем году команда будет радовать своих поклонников, добавил хавбек.

В текущем сезоне 22-летний Кузьмичёв провел 8 матчей за «железнодорожников», в которых не отметился результативными действиями.