​Судья Кукуян – Захаряну: «Я тебя оберегаю, а ты как этот… падаешь»

Российский футбольный союз опубликовал видео, которое раскрывает переговоры арбитра Павла Кукуяна со своим ассистентами в октябрьском матче между «Динамо» и «Локомотивом». На себя обращает внимание высказывание Кукуяна, адресованное полузащитнику «бело-голубых» Арсену Захаряну.

«Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол. Я тебя оберегаю, а ты как этот… падаешь», - высказался Кукуян.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Локомотив» на выезде со счётом 3:1. На быстрый гол Франсуа Камано «динамовцы» ответили результативными ударами Фёдора Смолова, Арсена Захаряна и Даниила Фомина.