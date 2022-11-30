Гришин: «ЦСКА необходим форвард»

Бывший игрок ЦСКА, а ныне тренер академии московского клуба Александр Гришин считает, что «армейцам» необходимо усилить позицию нападающего.

«Клубу необходим форвард, потому что Чалов не может играть во всех матчах. Должна быть ротация нападающих», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что сейчас ЦСКА обладает хорошей глубиной состава и должен реализовывать потенциал запасных футболистов.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «армейцы» занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков. По мнению Гришина, команда Владимира Федотова способна побороться за второе место в весенней части турнира.