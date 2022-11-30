Агент: «У Мухина всё прекрасно в ЦСКА»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, высказался об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

По мнению агента, 21-летний хавбек хорошо себя чувствует в составе «армейцев», несмотря на то, что ему приходится конкурировать с сильными легионерами за место в стартовом составе команды.

«Главный тренер Владимир Федотов пробует варианты, делает ротации. На этой позиции играют два легионера, но Максим достойно конкурирует и смотрится», — цитирует Шпинёва Metaratings.

Действующий контракт Мухина с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мухин провёл в составе «красно-синих» 15 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами.