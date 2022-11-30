Зиньковский - о лучшем игроке года в РПЛ: «Весь «Спартак»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с журналистом рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги в уходящем году.

«Я бы выделил не кого-то персонально, а всю нашу команду! Весь «Спартак», - передает слова 26-летнего полузащитника издание «Спорт-экспресс».

В сезоне-2022/2023 чемпионата России «красно-белые» занимают второе место с 36 набранными очками. После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.

В Фонбет Кубке России «Спартак» с первого места пробился в раунд плей-офф.