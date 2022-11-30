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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» рассказали о желании выкупить Оганесяна

30 Ноября 2022 • 13:14 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о намерении клуба выкупить у «Спартака» 21-летнего нападающего Степана Оганесяна.

По словам Андреева, «Оренбург» хотел бы оформить трансфер футболиста уже предстоящей зимой. Однако, если этого сделать в ближайшее время не получится, то данный вопрос будет отложен до следующего лета.  

«Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Степан Оганесян Дмитрий Андреев
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