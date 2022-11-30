Камоцци: «Переход РФС в Азию лучше, чем отсутствие международной практики»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС стоит рассмотреть опцию с переходом. Это лучше, чем отсутствие международной практики. Если есть вариант интегрироваться в международный футбол через АФК, о нем стоит подумать», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России была отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Также под наказание попали и клубы, которым запрещено участвовать в еврокубках.