Люк Уилкшир: «До сих пор люблю борщ и оливье»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир рассказал о своей любви к русской кухне.

«Мои тёща и жена готовят мне оливье, жареную картошку и борщ в Австралии. До сих пор люблю борщ и оливье. Я наполовину русский!» — цитирует Уилкшира «Матч ТВ».

Напомним, что Уилкшир выступал за «бело-голубых» с 2008 по 2014 год. Кроме того, австралиец возвращался в «Динамо» в сезоне-2016/2017. В общей сложности в составе московской команды защитник провёл 170 матчей, забив два гола и отдав 10 результативных передач.

Также он защищал цвета «Твенте», «Фейеноорда», «Бристоль Сити», «Сиднея», «Мидлсбро» и грозненского «Ахмата».