В «Ростове» не готовы досрочно разрывать аренду защитника Александра Сильянова, арендованного у московского «Локомотива», об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.ру». «Жёлто-синие» намерены сохранить 21-летнего футболиста в команде как минимум до конца нынешнего сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что «железнодорожники» планируют вернуть Сильянова грядущей зимой.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Александр принял участие в 17 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.