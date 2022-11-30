Медведев: «Вторая звезда на футболке «Зенита» имеет огромное значение»

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора петербургского «Зенита», поведал о мотивации команды в чемпионате России.

«Главная мотивация - стать чемпионами. Это будет 10-е чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение», - передает слова функционера ТАСС.

На зимний перерыв подопечные Сергея Семака ушли в статусе единоличного лидера Российской премьер-лиги. Петербургская команда набрала 42 балла после 17 туров. Идущий вторым московский «Спартак» отстает от «Зенита» на шесть очков.