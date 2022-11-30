«Зенит» отказался участвовать в зимнем турнире РПЛ

Петербургский «Зенит» отказался от участия в турнире РПЛ, который грядущей зимой состоится в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев

«С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае, мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что у питерцев запланирован тренировочный сбор в Дубае с 1 по 14 февраля следующего года.

На днях стало известно, что с 1 по 11 февраля в Абу-Даби пройдет турнир с участием топ-команд РПЛ.