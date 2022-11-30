Червиченко: «Люди, пришедшие в «Локомотив», способны навести порядок»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о приходе в столичный «Локомотив» Дмитрия Ульянова. Функционер занял пост спортивного директора «железнодорожников».

«Хочется надеяться, что веселые времена у «Локо» позади. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», способны навести порядок. Но работа им предстоит очень трудная», - приводит слова Червиченко издание «Известия».

«Локомотив» повально провел первую половину сезона в Российской премьер-лиге. Столичный коллектив набрал всего 13 баллов после 17 туров и занимает место в зоне переходных матчей.