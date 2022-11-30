Канчельскис считает, что РФС не пустят в Азиатскую конфедерацию футбола

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«ФИФА будет принимать решение - можно РФС в Азиатскую Конфедерацию или нет. Думаю, они нас не пустят туда. Попытаться надо, но думаю, что ничего не выйдет, это будет крайне сложно», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от официальных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

В ноябре национальная команда провела два товарищеских поединка против сборных Таджикистана и Узбекистана. Оба спарринга завершились вничью – 0:0.