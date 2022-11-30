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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис считает, что РФС не пустят в Азиатскую конфедерацию футбола

30 Ноября 2022 • 06:18 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«ФИФА будет принимать решение - можно РФС в Азиатскую Конфедерацию или нет. Думаю, они нас не пустят туда. Попытаться надо, но думаю, что ничего не выйдет, это будет крайне сложно», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Напомним, что сборная России и клубы РПЛ отстранены от официальных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

В ноябре национальная команда провела два товарищеских поединка против сборных Таджикистана и Узбекистана. Оба спарринга завершились вничью – 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Zenituwka
30 Ноября 2022 в 06:21
Хоть один здравомыслящий нашелся. Какая Азия ,если она как и Европа под контролем фифа?
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