Бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала, где экс-футболист хранил свои сбережения

Бывшая жена Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, поделилась откровением от многомиллионных сбережениях футболиста, которые он отказывался хранить на банковских счетах. Как оказалось, спортсмен всегда ставил перед владельцами клубов, в которых он играл, условие о выплаты его зарплаты и гонораров наличными средствами. Как утверждает теледива, он не доверял банкам, а также опасался, что может потерять доступ к своим деньгам.

Барановская подчеркнула, что Аршавин складывал все заработанное под кроватью. Правда, после переезда в Лондон и перехода в местный «Арсенал», ему пришлось отказаться от этой привычки. Спортсмена буквально заставили оформить счет в местном банке для перевода заработной платы. Позже, правда, Аршавин столкнулся с блокировкой своих счетов, что сильно его разозлило.

«Когда у него арестовали все счета, он сказал: “Я же говорил, где надо держать деньги – под кроватью», - сказала Юлия в эфире шоу «Мужское/Женское» на Первом канале.

Интересно, что зрители смогли увидеть первый выпуск популярного проекта после полугодовой паузы. Еще весной проект был «заморожен», а эфирное время отдано новостным программам. Осенью генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о решении возобновить съемки шоу «Мужское/Женское».

Интересно, что не только Андрей Аршавин предпочитал хранить деньги дома. Таким же способом поступал и ныне покойный Александр Градский. Он предпочитал брать оплату за свой труд наличными средствами, а полученные гонорары складывал в сумки дома. Одну из них, напомним, после смерти артиста вынесли преступники, угрожая его супруге расправой. К слову, злоумышленники вынесли из дома Градского сумму в 100 миллионов рублей.