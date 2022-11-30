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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывшая супруга Андрея Аршавина рассказала, где экс-футболист хранил свои сбережения

30 Ноября 2022 • 01:07 Комментировать

Бывшая жена Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, поделилась откровением от многомиллионных сбережениях футболиста, которые он отказывался хранить на банковских счетах. Как оказалось, спортсмен всегда ставил перед владельцами клубов, в которых он играл, условие о выплаты его зарплаты и гонораров наличными средствами. Как утверждает теледива, он не доверял банкам, а также опасался, что может потерять доступ к своим деньгам.

Барановская подчеркнула, что Аршавин складывал все заработанное под кроватью. Правда, после переезда в Лондон и перехода в местный «Арсенал», ему пришлось отказаться от этой привычки. Спортсмена буквально заставили оформить счет в местном банке для перевода заработной платы. Позже, правда, Аршавин столкнулся с блокировкой своих счетов, что сильно его разозлило.

«Когда у него арестовали все счета, он сказал: “Я же говорил, где надо держать деньги – под кроватью», - сказала Юлия в эфире шоу «Мужское/Женское» на Первом канале.

Интересно, что зрители смогли увидеть первый выпуск популярного проекта после полугодовой паузы. Еще весной проект был «заморожен», а эфирное время отдано новостным программам. Осенью генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил о решении возобновить съемки шоу «Мужское/Женское».

Интересно, что не только Андрей Аршавин предпочитал хранить деньги дома. Таким же способом поступал и ныне покойный Александр Градский. Он предпочитал брать оплату за свой труд наличными средствами, а полученные гонорары складывал в сумки дома. Одну из них, напомним, после смерти артиста вынесли преступники, угрожая его супруге расправой. К слову, злоумышленники вынесли из дома Градского сумму в 100 миллионов рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Юлия Барановская новости звёзд
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