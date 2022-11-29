Бывший футболист «Спартака» арестован со 115 килограммами кокаина

Неприятности для Душана Петковича, бывшего футболиста московского «Спартака» и сербской сборной. Он арестован в Амстердаме, при нем были обнаружены 115 килограммов кокаина. Что за отчаянные мотивы двигали человеком, решившим провести столь большую партию наркотиков, не сообщается.

Напомним, что Пекович закончил свою карьеру пятнадцать лет тому назад выступлениями в «Сатурне», а за «Спартак» он поиграл в 2004 году, отыграв в общей сложности в двенадцати матчах. Из известных клубов поиграл также в немецком «Вольфсбурге», а за сборную Сербии и Черногории, как она называлась в начале нынешнего столетия, сыграл в семи матчах.