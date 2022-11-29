Кротов рассказал подробности ухода Галактионова в «Локомотив»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов рассказал о словах уже бывшего тренера команды Михаила Галактионова перед уходом в «Локомотив».

«Каждый человек в своей карьере хочет двигаться выше. Вот и Галактионов во время прощания сказал, что предложение от «Локо» бывает раз в жизни», — рассказал форвард в интервью «Чемпионату».

Напомним, что наставник молодёжной сборной России оставил «Пари НН» после первой части сезона Российской премьер-лиги, закончив её на 12-й строчке. Первую победу в качестве тренера «железнодорожников» Галактионов одержал именно над нижегородцами, выиграв во встрече Фонбет Кубка России со счётом 3:1.