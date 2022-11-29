Бывший спортивный директор «Локомотива» прокомментировал назначение Ротенберга

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о назначении Бориса Ротенберга в руководящий состав «железнодорожников».

«Удивляться никому не приходится. Как минимум полгода ходили разговоры, что Ротенберг должен получить какое-то назначение в «Локомотиве». Наверное, он понимает, что такое молодежный футбол, и будет его развивать, раз его назначили», – заявил функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, у Бориса есть желание и знания для подобной работы, для которой в системе «Локомотива» создано многое. По словам Баранника, успехом для Ротенберга станет привлечение игроков молодёжной системы для выступлений в первом составе московского коллектива.

Напомним, что Борис Ротенберг был назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола «железнодорожников».