Кипрский агент Кирьякос Ливандиотис дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» насчёт информации о возможном переходе Артёма Дзюбы в клуб «Кармиотисса».

«Да, на Кипре есть такие слухи – как в прессе, так и в агентской среде. За «Кармиотиссой» стоят владельцы из России, поэтому это возможно.

Сейчас команда весьма скромная, у неё не самая лучшая инфраструктура, но владельцы очень амбициозны. Они планируют, что другие бизнесмены из России будут вкладывать деньги в команду, развивать её, а «Кармиотисса» постепенно будет богаче и сильнее. В таком случае приглашение Дзюбы – отличный способ заинтересовать потенциальных инвесторов и повысить интерес к клубу из России, что очень важно», - высказался Ливандиотис.

В начале ноября Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.