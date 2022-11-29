Милошевич сообщил, что готов возглавить клуб РПЛ

Экс-форвард «Рубина» Саво Милошевич высказался о возможной работе в России.

«Как только мной заинтересуется клуб из России, я сразу рассмотрю это предложение. Я бы хотел попробовать свои силы в РПЛ. Для меня нет никакой проблемы возглавить российскую команду», — цитирует Милошевича Sport24.

Специалист отметил, что рассмотрит все предложения, которые поступят из России. Несмотря на нынешнюю ситуацию, русские и сербы всегда будут братьями, добавил Милошевич.

Единственным клубом, который возглавлял 49-летний специалист, является «Партизан». Милошевич рулил командой с 2019 по 2020 год.