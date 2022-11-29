Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, выступающий на правах аренды за петербургский «Зенит», может оказаться в другом клубе РПЛ.

По информации издания «РБ Спорт», представители казахстанского футболиста предлагали услуги защитника руководству «Сочи», однако боссы южан отказались от потенциальной сделки из-за необходимости выкупать Алипа. Также сообщается, что агенты Нуралы предлагали футболиста и иным коллективам Российской премьер-лиги.

Напомним, что соглашение с «Зенитом» истекает в конце календарного года. В футболке «сине-бело-голубых» Алип провёл 20 матчей в рамках всех состязаний, взяв золото прошедшего сезона чемпионата.