Милошевич: «Бердыев запомнился мне как один из лучших тренеров в мире»

Бывший нападающий «Рубина» и сборной Сербии Саво Милошевич высказался о назначении экс-наставника казанской команды Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

По словам Милошевича, Бердыев запомнился ему как один из лучших тренеров в мире, отметив вклад специалиста в успехи «Рубина». Футболист считает, что таких же достижений 70-летний тренер способен добиться и в «Сочи».

«Рубин» при нём стал одной из лучших команд в Европе. Уверен, то же самое он повторит и в «Сочи», — приводит слова Милошевича Sport24.

Милошевич также признался, что многому научился у Бердыева, который старается прививать своим командам футбол европейского уровня.

Напомним, Милошевич защищал цвета казанской команды в сезоне-2007/2008, выиграв с «Рубином» чемпионат России.