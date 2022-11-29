В «Крыльях Советов» высказались о возможном переходе Хубулова в «Химки»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко отреагировал на информацию о заинтересованности «Химок» в нападающем Владимире Хубулове.

«В «Крылья Советов» предложений по Хубулову не поступало. Официальных бумаг нет», — заявил Корниленко «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что «Химки» рассматривают 21-летнего вингера в качестве усиления своего состава.

В нынешнем сезоне Хубулов принял участие 17 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив одну результативную передачу. Трудовое соглашение нападающего с самарским клубом рассчитано до лета 2026 года.