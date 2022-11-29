Спортивный директор «Пари НН»: «Никаких обращений со стороны «Химок» по Кобесову не было»

Спортивный директор «Пари НН» Дмитрий Кудряшов прокомментировал возможный переход полузащитника Давида Кобесова в «Химки».

«Никаких официальных обращений со стороны «Химок» на данный момент не было. Насколько я знаю, у них закрыта заявка. «Пари НН» сам заинтересован в этом игроке», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб планирует подписать 22-летнего хавбека. В текущем сезоне он принял участие лишь в четырех встречах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 56 минут. Трудовой договор Кобесова с «Пари НН» рассчитан до лета 2025 года.