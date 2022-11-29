В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе «Химок» к Гурциеву

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Батраза Гурциева в «Химки». Ранее сообщалось, что подмосковный клуб заинтересован в подписании 23-летнего футболиста.

«Впервые слышу. Никто из «Химок» к нам не обращался. Запросов по Гурциеву у нас нет», — заявил Андреев «Чемпионату».

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет три результативные передачи. Контракт Гурциева с «Оренбургом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.