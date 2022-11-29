Канчельскис отреагировал на назначение Ротенберга в «Локомотив»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента по развитию молодёжного футбола «Локомотива».

«Очень странные вещи делают. Что хотят, то и творят. Назначение Ротенберга... Ну, дали ему поработать — пускай посмотрит, поварится в этой кухне. Потом уже будем делать выводы», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Эксперт заявил, что «Локомотив» уже произвел много изменений, но пока никакого результата от этого нет, хочется, чтобы что-то улучшилось с назначением Ротенберга.

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.