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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис отреагировал на назначение Ротенберга в «Локомотив»

29 Ноября 2022 • 16:15 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении Бориса Ротенберга на должность директора департамента по развитию молодёжного футбола «Локомотива».

«Очень странные вещи делают. Что хотят, то и творят. Назначение Ротенберга... Ну, дали ему поработать — пускай посмотрит, поварится в этой кухне. Потом уже будем делать выводы», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

Эксперт заявил, что «Локомотив» уже произвел много изменений, но пока никакого результата от этого нет, хочется, чтобы что-то улучшилось с назначением Ротенберга.  

После 17 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Канчельскис Борис Ротенберг
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