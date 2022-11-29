Мендель: На каждый домашний матч «Факел» едет, как на праздник

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Весной нужно добывать больше побед, я думаю, мы на это способны. Лишь бы болельщики продолжали нас поддерживать и гнали команду вперед», — приводит слова Менделя официальный сайт воронежского клуба. Хавбек признался, что на каждую домашнюю игру «Факел» едет, как на праздник.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 16 матчах Российской премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров «Факел» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 13 очков.