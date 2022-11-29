Игрок «Факела» Мендель рассказал, каким командам тяжело навязывать свою игру

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель высказался о результатах команды в первой половине сезона.

«Если бы перед началом сезона мне сказали, что мы займем 13-е место к зимнему перерыву, я бы счел это нормальным результатом. А сейчас кажется, что могли бы выступить и лучше», — приводит слова Менделя официальный сайт воронежского клуба.

Футболист считает, что «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА тяжело навязывать свою игру, а с остальными клубами можно играть в футбол, ведь «Факел» терял очки там, где были шансы их набрать.

В этом сезоне 27-летний хавбек провел 17 матчей с учетом всех турниров, в которых получил шесть желтых карточек.