Ондуа: Слуцкий — хороший тренер, он сможет найти команду в Европе

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в европейский клуб.

«Смог бы Слуцкий вернуться к работе в Европе? Конечно, он хороший тренер. У него много сильных качеств. Хочу пожелать ему удачи. Надеюсь, он быстро найдет новую команду», — приводит слова Ондуа «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что считает Слуцкого очень хорошим человеком, который помог ему добраться до национальной команды.

Напомним, 51-летний специалист расторг трудовое соглашение с казанским «Рубином» по обоюдному согласию. Ранее в СМИ сообщалось, что тренер может возглавить «Краснодар».