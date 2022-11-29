Даса считает, что «Динамо» завершит сезон в топ-3

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о перспективах столичного клуба во второй части сезона.

«Думаю, «Динамо» будет претендовать на победу в Кубке России и сможет завершить сезон в тройке РПЛ», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров.

Напомним, «бело-голубые» выиграли свою группу в Фонбет Кубке России и вышли в плей-офф Пути РПЛ.