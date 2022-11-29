Директор «Кармиотиссы» - о Дзюбе: «Даже не знаю, что это вообще за игрок»

Представитель кипрского клуба «Кармиотисса» Яннис Виоларис высказался о потенциальном трансфере российского нападающего Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба? Никогда ничего о нем не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок», - передает слова функционера издание Sport24.

В данный момент 34-летний нападающий находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор». В сезоне-2022/2023 Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.