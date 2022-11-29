Вилков против назначения Слуцкого в «Пари НН»

Экс-арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал возможное назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Пари НН». Стоит отметить, что бывший судья родом из Нижнего Новгорода.

«Я бы не хотел, чтобы Слуцкий возглавил наш «Нижний Новгород». Нижегородский клуб справится и без него. Не надо нам такого счастья, есть много других достойных кандидатов», — приводит слова Вилкова Sport24.

Напомним, ранее нижегородцев покинул Михаил Галактионов, который стал новым главным тренером московского «Локомотива». На данный момент исполняющим обязанности наставника «Пари НН» является Антон Хазов.