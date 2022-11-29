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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой признался, что не будет скучать по РПЛ

29 Ноября 2022 • 14:04 Комментировать (1)

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, будет ли он скучать по российскому футболу.

«Не буду скучать по российскому футболу. Сейчас идет интересный чемпионат мира. После чемпионата мира вернутся европейские чемпионаты, поэтому не заскучаем», — приводит слова Мостового «Чемпионат». Эксперт добавил, что российский футбол ему еще успеет надоесть.

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», у которого 42 набранных очка. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте следующего года.

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Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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One Live
29 Ноября 2022 в 14:09
По РПЛ скучает только Миллер и Медведев, остальным глубоко плевать на этот турнир)
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