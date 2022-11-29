Мостовой признался, что не будет скучать по РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, будет ли он скучать по российскому футболу.

«Не буду скучать по российскому футболу. Сейчас идет интересный чемпионат мира. После чемпионата мира вернутся европейские чемпионаты, поэтому не заскучаем», — приводит слова Мостового «Чемпионат». Эксперт добавил, что российский футбол ему еще успеет надоесть.

После 17 туров лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», у которого 42 набранных очка. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира произойдет в марте следующего года.