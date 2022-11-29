​Директор «Наполи»: «Российскую лигу никто не вычёркивал»

Кристиано Джунтоли, который занимает должность спортивного директора «Наполи», заявил о том, что скауты клубов Италии следят за футболистами из чемпионата России.

Напомним, что российский футбол с весны сталкивается с санкциями, и есть определённые трудности во многих вопросах. Можно вспомнить историю с Арсеном Захаряном, которого «Челси» не смог подписать в летнее трансферное окно из-за проблем с переводом средств.

«Скауты итальянских клубов следят за игроками всех чемпионатов. Российскую лигу никто не вычеркивал из списка, но сейчас есть сложности с подписанием игроков оттуда», - высказался Джунтоли, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что «Наполи» на текущий момент лидирует в чемпионате Италии.