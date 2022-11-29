Агент высказался о трансфере Гаджимурадова в «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Кигинько, который представляет интересы хавбека екатеринбургского «Урала» Рамазана Гаджимурадова, высказался о возможном переходе своего клиента в стан «красно-белых».

«Спартак» сейчас списывать не надо. Интерес некоторое время назад был, не исключаю, что он будет и сейчас. На тот момент мы не успели сделать трансфер технически, хотя могли», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Трансферная стоимость 24-летнего полузащитника оценивается в 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Гаджимурадов принял участие в 13 поединках за «Урал», в которых отметился одной результативной передачей.