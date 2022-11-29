Семшов считает, что Дзюба может пригодиться «Сочи»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном переходе экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы в кипрский клуб «Кармиотисса».

Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий уже получил предложение от своего потенциального работодателя. Ранее Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», поэтому сейчас находится в поисках новой команды.

По мнению Семшова, российский футболист мог бы спокойно себя чувствовать в чемпионате Кипра, так как тамошние команды не решают серьёзных задач. Кроме того, эксперт ответил на вопрос, пригодился бы сейчас Дзюба «Сочи».

«Если «Сочи» будет нужен Дзюба, он впишется туда. Всё зависит от того, какой нужен форвард «Сочи», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции Дзюба провёл четыре встречи, отметившись в них одним забитым голом. Ранее он выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России.