Агент: «Вагнер Лав с радостью бы вернулся в ЦСКА»

Эвандро Феррейра, агент бразильского нападающего Вагнера Лава, ранее выступавшего за ЦСКА, высказался о будущем своего клиента.

Агент признался, что 38-летний форвард скучает по Москве и с радостью бы вернулся в «армейский» клуб. Однако, по словам Феррейры, в обозримом будущем этого не произойдёт, поскольку Вагнер Лав намерен остаться в своей нынешней команде «Спорт Ресифи».

«Мы получили предложение от «Спорт Ресифи» о продлении контракта и им воспользуемся», — цитирует Феррейру Metaratings.

В текущем году бразилец провёл в составе «Спорт Ресифи» 17 матчей, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.

За ЦСКА нападающий выступал в период с 2004 по 2012 год, а также защищал цвета «армейцев» в 2013 году. В составе «красно-синих» именитый форвард стал трёхкратным чемпионом России.